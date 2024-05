Bei Real-Spiel: Besonderes Highlight für Bayerns Bankdrücker Zaragoza

Er war der Mann des Spiels: Mit seinen zwei Toren sicherte Vinícius Jr. Real Madrid das 2:2 im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern .

Mit seinem Elfmeter-Treffer wenige Minuten vor Ende der Partie stellte der 23-Jährige doch noch eine gute Ausgangslage für die Königlichen im Rückspiel in einer Woche her.

Wenig überraschend wurde er von der UEFA zum Man of the Match ernannt. Doch eine andere Szene nach Spielende dürfte viele Beobachter verwundert haben.

FC Bayern - Real Madrid: Vini Jr. mit besonderem Trikottausch

So tauschte Vini Jr. sein Trikot nicht etwa mit Bayern-Star und 2:1-Torschütze Harry Kane oder 150-Spiele-Mann Thomas Müller . Einer, der während des Königsklassen-Krachers gar nicht auf dem Platz stand, sicherte sich das begehrte Trikot des Real-Stars.

So war es Bayerns Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza , der zügig nach Spielende auf Vinícius Jr. zuging und ihn um einen Trikottausch bat. Sein eigenes Trikot hatte der 22-Jährige bereits in der Hand und übergab es dem Brasilianer.

So verriet der Spanier, der aktuell kaum eine Rolle bei den Bayern spielt, im vergangenen Oktober, dass der Real-Star sein Vorbild sei.

Bayern-Profi Zaragoza: „Jetzt schaue ich zu Vinicius auf“

Als er in der Hinrunde - noch in Diensten des FC Granada - in der spanischen LaLiga 2:2 gegen Barcelona spielte und dabei einen Doppelpack erzielte, sagte er im Post-Match-Interview: „Als Kind habe ich immer zu Neymar aufgeschaut. Jetzt schaue ich zu Vinícius auf.“