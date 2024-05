Am 1. Juni ist es soweit: Das große Finale der Champions League steht an. Neben Borussia Dortmund hat sich auch Real Madrid qualifiziert und Toni Kroos wird dann im Wembley-Stadion um seinen sechsten Titel in der Königsklasse kämpfen. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er mit seinem Bruder Felix Kroos führt, spricht er nun über den Finalgegner.