FC Bayern: Auch Leroy Sané bekommt trotz des Traumtors Kritik von Tuchel ab

Mit einem Traumtor hat Leroy Sané den FC Bayern mit im Rennen um den Champions-League-Titel gehalten und viel Lob von Fans, Medien und Experten geerntet. Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid aber auch unerwartete Kritikpunkte am Auftritt des Flügelstürmers geübt.

„Ich hätte mir ein bisschen mehr Körpersprache und ein bisschen mehr Spannung gewünscht - vor allem in der Phase, als es ein bisschen schwierig für uns war in der ersten Hälfte“, wird der scheidende Coach von der Bild -Zeitung zitiert.

Tuchel, der nach der Partie auch an Sanés Kollegen Minjae Kim und Harry Kane persönliche Detailkritik geübt hatte, betonte im selben Atemzug allerdings auch, dass Sané nach „sechs oder sieben Wochen fast nur individuellem Training“ stark erschwerte Umstände wegen seiner schmerzhaften Schambeinreizung hatte: „Wir haben ihn ohne Spielrhythmus reingeschickt. In der zweiten Halbzeit hatte er dann eine entscheidende Szene. Er hat sich durchgebissen. Das war‘s eigentlich.“

Leroy Sané: Tuchel mit Detailkritik - Lob von Arjen Robben

Die Bayern-Ikone hatte in der Allianz Arena als Experte für den übertragenden Streaming-Dienst Amazon Prime in seiner Analyse zu Sané Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erklärt: „Er weiß genau, wie man das machen muss. Schnell anlaufen, nach innen ziehen und ins Eck schießen. Leroy macht das perfekt. Das war ein super Tor.“

Sané weckt Erinnerungen an Messi und Robben

Die entscheidende Szene wurde auch von den Medien in Reals Heimat Spanien gefeiert. Sané wurde gar mit Lionel Messi verglichen, in München dürfte man sich eher an Robben erinnert gefühlt haben.