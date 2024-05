Kroos: Kein Rücktritt vom Rücktritt

Das Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Borussia Dortmund in London wird das letzte Spiel für Kroos im Trikot von Real Madrid. Die Abschiedsgedanken habe er allerdings aus seinem Kopf verdrängt, berichtete der 34-Jährige, "weil jetzt das Sportliche im Vordergrund stehen muss".

Kroos weiter: "Wir spielen nicht weniger als das wichtigste Spiel im Klubfußball in ein paar Tagen, wo wir uns vor allem darum kümmern müssen, ein Fußballspiel zu gewinnen." Er empfinde "absolute Vorfreude" auf die Partie, meinte er und fügte an: "Das, was ab jetzt passiert, wird meine Karriere in dem Sinne nicht mehr definieren."