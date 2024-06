BVB: Nach CL-Drama! Emotionaler Hummels meldet sich zu Wort

Mats Hummels hat sich nach seinem womöglich letzten Spiel für Borussia Dortmund emotional zu Wort gemeldet. Der BVB-Star verlor am Samstag mit seinem Team das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) und musste sich wie auch schon 2013 mit der Silbermedaille zufriedengeben.

Am Tag nach dem Finale in Wembley ließ Hummels tief in seine Gefühlswelt blicken. „Nichts tut mehr weh als die Silbermedaille, weil man weiß wie nah man dran war“, schrieb der 35-Jährige auf Instagram.