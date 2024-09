Champions League: Unglücklicher Abend für Gündogan

ManCity-Star Ilkay Gündogan hat einen unglücklichen Abend in der Champions League erwischt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde beim torlosen Unentschieden gegen Inter Mailand zur Pause für Kevin De Bruyne eingewechselt, zeigte sich bemüht, vergab in der Schlussphase aber zwei riesige Chancen - beide per Kopf.