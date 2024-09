"F*** off!" Haaland weist Gegenspieler zurecht

Mit dieser frechen Anfrage hatte Erling Haaland nicht gerechnet. Der Stürmerstar von Manchester City hatte sich beim 0:0 in der Champions League gegen Inter Mailand ein schwer umkämpftes Duell mit seinem knochenharten Gegenspieler Francesco Acerbi geliefert, das der Italiener nach dem Schlusspfiff auf die Spitze trieb.

Haaland und Acerbi nach dem Spiel

Acerbi ging nach dem Spiel schnurstraks und mit einem Lächeln auf Haaland zu, um ihn zum Trikottausch zu bewegen. Der Angreifer reagierte belustigt und griff dem 36-Jährigen an dessen Dress - wohl um zu zeigen, dass Acerbi das begehrte Shirt ja schon während der Partie immer wieder angefasst habe. Als der Verteidiger dann mit zwei Fingern signalisierte, dass er gerne gleich zwei Hemden mit nach Hause nehmen würde, sagte Haaland: "Zwei?! F*** off!" Dann lachten beide herzlich und umarmten sich.

Überhaupt waren die City-Trikots ein größeres Gesprächsthema als die weitgehend öde Neuauflage des Finals von 2023. Die Farbwahl, eine Mischung aus Hellgelb und dem traditionellen Himmelblau, tat vielen Fans in den Augen weh - entsprechend fielen die Kommentare im Netz aus. Ein Anhänger verglich das Shirt belustigt mit der beliebten Süßigkeit "Refreshers".

City-Trikot von Oasis mitdesignt

Die Farbwahl soll allerdings vielmehr an das Cover des legendären Albums "Definitely Maybe" der Britpopper Oasis erinnern, das sein 30. Jubiläum feiert. Noel Gallagher, Songwriter und neben seinem Bruder Liam einer der Köpfe der kürzlich wiedervereinigten Band, hat das Trikot mitdesignt. Beide sind glühende City-Fans.