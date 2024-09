Fan-Eklat: UEFA bestraft Barcelona

Nach dem Fan-Eklat in Monaco muss der FC Barcelona im nächsten Champions-League-Auswärtsspiel auf seine Anhänger verzichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) entschied, den Katalanen den Verkauf von Eintrittskarten für das Spiel bei Roter Stern Belgrad (6. November) zu untersagen. Grund dafür sei das „rassistische oder diskriminierende Verhalten“ einiger Barca-Fans in der Partie in der Vorwoche bei der AS Monaco (1:2).