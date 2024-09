In Unterzahl: Flick kassiert erste Niederlage mit Barca

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona in Unterzahl einen Fehlstart in die Champions League hingelegt. Trotz des ersten Tores des spanischen EM-Stars Lamine Yamal in der Königsklasse verloren die Katalanen mit dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer an der Seitenlinie 1:2 (1:1) bei der AS Monaco. Es war die erste Niederlage im sechsten Pflichtspiel für den 59-Jährigen.