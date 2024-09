Kompany lobt Goretzka: "Er ist wichtig für uns"

Leon Goretzka kam, traf - und erntete ein großes Lob vom Trainer. "Leon ist wichtig für uns, und er wird auch wichtig sein", sagte Bayern Münchens Coach Vincent Kompany nach dem furiosen 9:2 (3:0) gegen Dinamo Zagreb in der Champions League bei DAZN. Nachdem Goretzka zuletzt in der Bundesliga nicht einmal zum Kader gehört hatte, trug er sich nun wieder in die Torschützenliste ein.