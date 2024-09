"Thomas Müller ist das totale Gegenteil": Ex-Reporter packt aus

Der Mann ist Rekordspieler des FC Bayern, Liebling der Fans sowieso, und er dürfte auch in der Champions League beim Auftakt gegen Dinamo Zagreb (ab 21 Uhr im Liveticker) im Fokus stehen. Dass sich Thomas Müller in all den Jahren beim deutschen Rekordmeister vom Wesen her immer treu geblieben ist, hat Andreas Burkert nun zu einer Lobeshymne abheben lassen - inklusive eines ganz besonderen Vergleichs.