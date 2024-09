Wirtz begeistert: "Er ist für die Champions League gemacht"

Florian Wirtz lächelte zufrieden mit der Trophäe des Spielers des Spiels in den Händen - und blickte dann ganz gelassen auf sein Traumdebüt in der Königsklasse zurück. "Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich gleich mit zwei Toren aus der ersten Halbzeit rausgehe. Das hat uns heute geholfen, daran kann man anknüpfen", lautete das nüchterne Fazit des Nationalspielers von Bayer Leverkusen.

Dabei hatte Wirtz mit seinem Doppelpack bei der Premiere nicht nur deutsche Fußballgeschichte geschrieben, er war zudem maßgeblich am perfekten Start der Werkself bei Feyenoord Rotterdam (4:0) beteiligt. "Er hat allen gezeigt, wie gut er ist", lobte Trainer Xabi Alonso bei DAZN. Auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zeigte sich begeistert: "So kann man seine Champions-League-Karriere starten. Er kommt immer besser in Fahrt in dieser Saison."