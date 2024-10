Bergamo beißt sich an Celtic die Zähne aus

Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hat sich am massiven Abwehrriegel von Celtic Glasgow die Zähne ausgebissen. Gegen die defensiv verbesserten Schotten, die zuletzt noch eine heftige Klatsche bei Borussia Dortmund kassiert hatten (1:7), musste sich der kommende Königsklassen-Gegner des VfB Stuttgart am 3. Spieltag der Ligaphase in der Champions League trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl an Chancen mit einem 0:0 begnügen.