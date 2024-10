BVB beginnt ohne Groß und Can - Süle startet

Borussia Dortmund geht das Champions-League-Duell beim Titelverteidiger Real Madrid am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) zunächst ohne Kapitän Emre Can und Nationalspieler Pascal Groß an. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler sitzen auf der Bank, es beginnen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer. In der Abwehrzentrale erhielt etwas überraschend der zuletzt angeschlagene Niklas Süle den Vorzug gegenüber Waldemar Anton. Er bildet mit Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung.