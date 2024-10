BVB trainiert nicht im Bernabeu - Ancelotti ist's egal

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat betont gelassen darauf reagiert, dass Borussia Dortmund das Abschlusstraining auf dem heimischen Gelände in Brackel statt im Bernabeu-Stadion in Madrid abhält. „Es ist logisch, dass manche Teams lieber zu Hause trainieren“, sagte Ancelotti vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).