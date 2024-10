FC Bayern: Musiala im Abschlusstraining dabei

Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher beim FC Barcelona am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) womöglich wieder auf Nationalspieler Jamal Musiala zurückgreifen. Der 21-Jährige nahm am Dienstag vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeister nach Katalonien zumindest am Abschlusstraining teil.