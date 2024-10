Flick: Im Barca-Stil ins "taffe" Bayern-Spiel

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona will sich und seinem Stil beim Wiedersehen mit seiner alten Liebe FC Bayern treu bleiben. „Es ist wichtig, dass man seine Idee, wie man Fußball spielen möchte, durchzieht“, sagte Flick vor dem Duell mit den Münchnern am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League. Das bedeute für Barca, „den Gegner unter Druck zu setzen, aber auch unsere Tiefe gut zu verteidigen“.