Führung verspielt: BVB verliert in Madrid

Die von der Real-Wucht erdrückten BVB-Spieler ließen sich von ihrem Ex-Kollegen Jude Bellingham trösten - der unwiderstehliche Vinicius Junior warf sich nach seinen drei Toren in Siegerpose. Borussia Dortmund hat beim Titelverteidiger in Madrid eine bittere Niederlage kassiert und dabei eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Der BVB musste sich trotz einer lange sehr disziplinierten Leistung noch klar mit 2:5 (2:0) geschlagen geben und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg bei den Königlichen.

Donyell Malen (30.) nutzte eine der wenigen Chancen in der ersten Halbzeit zur Führung. Jamie Gittens (34.) legte nur wenige Minuten nach. Doch Reals deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger (60.) leitete die Wende ein, Vinicius (63.) gelang 110 Sekunden danach der Ausgleich. Lucas Vazquez (83.) sorgte für den dritten Treffer Madrids, ehe erneut Vinicius (86./90.+3) traf.

BVB-Berater Matthias Sammer sah den Zerfall in der zweiten Halbzeit mit Grausen: "Wir sollten lernen, viel mehr nicht-messbare Faktoren auf dem Platz zu zeigen, anstatt alles gläsern und berechenbar zu machen. Das ärgert mich ein bisschen", sagte er in seiner Funktion als Experte bei Prime Video.

Oder aber: Real die Lust auf Fußball nehmen. Denn spielerisch lief zunächst auf beiden Seiten kaum etwas zusammen. Real gelang es zwar zweimal, die schnellen Außen mit langen Pässen aus der Defensive in Eins-gegen-Eins-Duelle zu schicken. Doch diese gewannen die BVB-Abwehrspieler Julian Ryerson gegen Vinicius und Ramy Bensebaini gegen Rodrygo. Auf der Gegenseite schloss Serhou Guirassy (6.) bei einer ersten Gelegenheit zu harmlos ab.

Sahins Plan ging zunächst auf: Der etwas überraschend in die Startelf berufene Niklas Süle löste seine Aufgabe als Sonderbewacher von Kylian Mbappe gut. Wie vom Trainer gefordert, stemmte sich der BVB im Kollektiv gegen ein Madrid, dem erstaunlich wenig einfiel.

So wurde der BVB mutiger, und Real ließ es bereitwillig geschehen. Guirassy durfte den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor in Ruhe verarbeiten, mit seinem sehenswerten Pass aus der Drehung fand er den völlig freien Malen, der zum 1:0 traf. Als wenig später Gittens eine Hereingabe von der rechten Seite ins Tor grätschte, antworteten Reals Fans mit wütenden Pfiffen. Mbappe und Vinicius stemmten frustriert die Hände in die Hüfte.