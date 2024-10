Openda: Klopp-Einstieg bei Red Bull noch kein Kabinenthema

Der Einstieg von Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull ist in der Kabine von Fußball-Bundesligist RB Leipzig noch kein großes Thema. "Wir Spieler haben untereinander noch nicht darüber gesprochen", sagte Angreifer Lois Openda in einer Medienrunde am Dienstag: "Sein Vertrag fängt am 1. Januar an. Wir haben also noch Zeit, darüber zu diskutieren. Der Fokus liegt auf den nächsten Spielen."