Sahin sicher: An den Umstellungen lag es nicht

Nuri Sahins Krawatte saß auch nach dem Abpfiff so perfekt wie vor dem Anpfiff - aber seine Mannschaft war in der Fußball-Oper von Madrid 45 Minuten lang ganz gehörig zerrupft worden. "Du kannst nicht besser in die Halbzeit gehen als wir mit dem 2:0", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem am Ende ernüchternden 2:5 bei Real nachdenklich: "Die beiden Gegentore, die wir am Ende bekommen, sind Wahnsinn. Wir haben uns zu sehr hinten reindrücken lassen."