Bayer hofft auf "Riesenschritt" bei Alonsos Anfield-Rückkehr

SID 04.11.2024 • 14:21 Uhr Die Rückkehr von Xabi Alonso nach Liverpool sorgt für Gesprächsstoff. Doch auch sportlich geht es für Leverkusen auf der Insel um viel.

Beim Wiedersehen von Trainer Xabi Alonso mit dessen Ex-Klub FC Liverpool will Bayer Leverkusen ein Ausrufezeichen im Kampf ums Weiterkommen setzen. „Wir haben eine gute Ausgangssituation. Wenn wir gewinnen, wäre es ein Riesenschritt, dann hätten wir mit zehn Punkten eine Top-Ausbeute“, sagte Sportchef Simon Rolfes am Montag vor dem Abflug zum vierten Spiel des Double-Gewinners in der neuen Ligaphase der Champions League.

Die Mannschaft freue sich „riesig“ auf das Duell mit dem früheren Verein von Jürgen Klopp am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER). „Anfield, tolle Stimmung und ein hervorragender Gegner - wir haben letztes Jahr dafür gearbeitet, um solche Spiele zu erleben“, sagte Rolfes. Bislang ist Leverkusen in der Königsklasse ungeschlagen, Liverpool steht an der Spitze der englischen Premier League.

Emotionale Rückkehr für Alonso

Ein besonderes Spiel wird es vor allem für Erfolgstrainer Alonso, der von 2004 bis 2009 bei den Reds gespielt und in dieser Zeit unter anderem die Champions League gewonnen hatte. "Es gibt viele Erinnerungen, die er an die Stadt und an das Stadion hat", sagte Rolfes: "Das wird ihn mit Sicherheit motivieren." Erstmals überhaupt trifft Alonso, der im Sommer als Trainerkandidat in Liverpool gehandelt wurde, als Gegner auf seinen Ex-Verein.