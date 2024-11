Brandt: Der „Unersetzliche“ fehlt gegen Bayern

Borussia Dortmund geht wahrscheinlich ohne Offensivstar Julian Brandt in den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der Nationalspieler und Ersatzkapitän hatte sich beim 3:0 (1:0) in der Champions League bei Dinamo Zagreb am Mittwochabend wegen Oberschenkelproblemen zur Halbzeit auswechseln lassen.