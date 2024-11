Champions League: Barcelona, PSG, Arsenal heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.11.2024 • 17:05 Uhr Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zum direkten Duell mehrerer Topklubs. Auf Hansi Flick und den FC Barcelona wartet eine besondere Herausforderung in Serbien.

Vierter Spieltag in der neuen Champions League: Am Mittwoch stehen in der Ligaphase einige interessante Partien auf dem Programm. Neben den beiden deutschen Teams - der FC Bayern trifft auf Benfica, der VfB Stuttgart empfängt Atalanta Bergamo - sind auch Topmannschaften wie der FC Barcelona im Einsatz.

Das Team von Hansi Flick muss auswärts bei Roter Stern Belgrad ran - ein heißes Pflaster nicht nur wegen der berühmt-berüchtigten Fans, die das Stadion Rajko Mitić mit großer Regelmäßigkeit in einen echten Hexenkessel verwandeln. Die Serben stehen nach drei punktlosen Partie mit dem Rücken zur Wand, brauchen gegen Barca dringend einen Überraschungserfolg.

So sehen sie die Champions League am Mittwoch u.a. mit Flicks Barcelona live

Stream: DAZN

Liveticker: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Champions-League-Kracher mit PSG, Inter und Arsenal

Flicks Barcelona ist aber nicht erst seit dem überdeutlichen Sieg gegen Bayern (4:1) am vergangenen Spieltag in Topform. Die Katalanen überzeugen seit Saisonbeginn mit ansprechendem und erfolgreichen Fußball. Die Niederlage gegen die AS Monaco zu Beginn der Champions League war einer von ganz wenigen Ausrutschern.

Zu einem echten Kracher kommt es am CL-Mittwoch auch in Italien, wo Inter Mailand den englischen Topklub FC Arsenal empfängt. Beide Mannschaften sind in der Königsklasse noch ungeschlagen, haben sieben Punkte auf dem Konto.

Anders sieht es bei den Spitzenklubs Paris Saint-Germain und Atlético Madrid aus. PSG hat bisher vier Punkte auf dem Konto, Altético sogar erst drei. Für die ambitionierten Klubs geht es im vierten von insgesamt acht Spielen in der Ligaphase also bereits um sehr wichtige Punkte.

Champions League: Alle Paarungen im LIVETICKER

18.45 Uhr