BVB-Kader für Zagreb fix! Für einen Star reicht es noch nicht

Auch Niklas Süle, dem zuletzt eine Sprunggelenk-Verletzung zu schaffen gemacht hatte, war am Dienstag wieder mit dem Team am Ball. Für den Sprung in den Kader reichte es bei dem Verteidiger aber noch nicht.

Emre Can nahm derweil nicht am Teamtraining teil, er absolvierte aber eine individuelle Einheit. Was es mit dieser Maßnahme auf sich hat, teilten die Dortmunder zunächst nicht mit. Klar ist aber: Der Kapitän stieg ebenfalls in den Flieger nach Zagreb.