"Kroos-Abgang wurde unterschätzt“ - Real-Ikone wettert

Angesichts der zweiten Heimniederlage in Folge im Estadio Santiago Bernabéu, was es zuletzt vor eineinhalb Jahren gegeben hatte, wetterte auch Jorge Valdano. Die Real-Ikone, die von 1984 bis 1987 in Madrid spielte und danach zwischenzeitlich auch als Sportdirektor und Geschäftsführer bei den Blancos agierte, meinte auf der Plattform Fútbol en Movistar Plus+, der Coach trage „immer einen Teil der Verantwortung, wenn es keine Ordnung gibt.“