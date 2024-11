Medizinischer Notfall: Bayern-Fans stellen Support ein

Mit dem verspäteten Anpfiff brodelte es in der Südkurve, die treuesten Fans des FC Bayern stimmten ausgelassen ihren „Europapokal“-Hit an - doch plötzlich verstummten sie. „Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne gibt es aktuell keine Fan-Gesänge der Bayern-Anhänger“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister im Laufe der ersten Halbzeit des Champions-League-Spiels gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend mit.