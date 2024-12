BVB bangt um Schlotterbeck

Den BVB plagen große Personalprobleme, insbesondere in der Abwehrzentrale. Niklas Süle fällt monatelang aus, auch Waldemar Anton ist verletzt. Schlotterbeck droht nun womöglich ebenfalls eine Zwangspause. Am Mittwoch gegen Barcelona musste bereits Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung aushelfen.