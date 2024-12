Hoeneß: "Dieses Spiel hat noch mal an Bedeutung gewonnen"

Der VfB Stuttgart bangt vor dem wichtigen Champions-League -Spiel gegen Young Boys Bern um den Einsatz von Jeff Chabot. Der Innenverteidiger klagte vor der Partie am Mittwoch ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) im Training über Rückenprobleme. „Man muss abwarten“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Aber die Wahrscheinlichkeit, „dass er dabei ist, ist größer, als dass er nicht spielen kann“.

Dafür kehrt der länger verletzte Ameen Al-Dakhil erstmals wieder in den Kader zurück. Verzichten muss Hoeneß dagegen weiterhin auf seine Nationalspieler Jamie Leweling und Deniz Undav sowie auf El Bilal Toure, Luca Raimund und Dan-Axel Zagadou.

VfB braucht Sieg gegen Bern

Der VfB steht auf dem Weg in die K.o.-Runde gegen die Schweizer, die mit null Punkten Tabellenletzter in der Ligaphase der Königsklasse sind, unter Druck. Nach dem 1:5-Debakel bei Roter Stern Belgrad sei „jedem klar, dass dieses Spiel noch einmal an Bedeutung gewonnen hat“, betonte Hoeneß.