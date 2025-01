Bayern mit Startelf-Rückkehrer Musiala gegen Feyenoord

Dribbelkünstler Jamal Musiala steht beim FC Bayern erstmals im neuen Jahr wieder in der Startelf. Nach überwundenem grippalen Infekt und zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga kehrt der Nationalspieler beim Auswärtsspiel der Münchner in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam (21.00 Uhr/DAZN) in die erste Elf von Trainer Vincent Kompany zurück.