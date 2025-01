Guardiola will Bayern oder Real herausfordern

SID 30.01.2025 • 06:26 Uhr Der englische Spitzenklub vermied das Aus in der Ligaphase - und will nun angreifen.

Pep Guardiola sieht Manchester City aktuell nicht als Titelkandidaten in der Champions League - will aber die Herausforderung Bayern München oder Real Madrid annehmen. „Wir werden uns gut vorbereiten, fit sein und es versuchen. Dann sehen wir, was passiert“, sagte der Teammanager der „Skyblues“ nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den FC Brügge, mit dem der englische Meister ein sensationelles Aus nach der Ligaphase gerade so abgewendet hatte.

In den Play-offs zum Achtelfinale wartet nun im Februar (11./12. und 18./19.) im deutschen Rekordmeister aus München um Guardiolas Ex-Spieler Vincent Kompany oder dem Titelverteidiger Real eine schwierige Aufgabe auf das in dieser Saison strauchelnde Team aus Manchester. "Madrid ist zurück, was die Ergebnisse angeht. Bayern hat bisher eine unglaubliche Saison mit Vinny gespielt", sagte Guardiola: "Wenn wir morgen spielen müssten, wäre es schwierig. Aber was in zwei Wochen ist, wissen wir nicht."