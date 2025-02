Kimmich über Bayer-Duell: "Ich würde es mir reinziehen"

SID 13.02.2025 • 06:24 Uhr Der Rekordmeister hat in der Champions League beste Chancen auf das Achtelfinale - doch jetzt zählt nur das Topspiel in Leverkusen.

Bei Bayern München ging der Blick nach dem wichtigen Erfolg im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow schnell in Richtung Leverkusen. Man müsse „die Euphorie mitnehmen“, forderte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:1 (1:0) im „Paradise“. Man müsse Leverkusen, „wenn wir wieder die bessere Mannschaft sind, jetzt auch mal schlagen. Das wäre der größte Wunsch von uns“, betonte Torwart Manuel Neuer vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen am Samstag (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Bayer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch die Gedanken von Joshua Kimmich drehten sich noch im Celtic-Park um das Topspiel beim Doublesieger. "Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir in den letzten Spielen schon viele Probleme gegen Leverkusen hatten. In den letzten beiden Spielen hatten wir es zwar kontrolliert, aber nicht so den Weg gefunden, ein Tor zu erzielen. Das müssen wir jetzt deutlich besser machen", sagte er bei DAZN. Er glaube auf jeden Fall, so Kimmich weiter, "dass es ein cooles Spiel wird. Ich würde es mir als Fan reinziehen."

Der DFB-Kapitän war nach dem Sieg in Glasgow überzeugt, "dass es ein gutes Spiel für den Spirit war. Man hat gemerkt, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. So müssen wir jetzt weitermachen." Aktuell liegen die Münchner acht Punkte vor dem Team von Xabi Alonso. Mit einem Dreier könnten sie für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen.

Eberl hält sich bei Wirtz zurück

Nicht groß wollte Eberl indes auf die Vorwürfe aus Leverkusen in Bezug auf den umworbenen Florian Wirtz eingehen. Es gehöre sich vor so einem Spiel einfach nicht, "so eine Thematik aufzumachen. Flo Wirtz ist Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben herausragende Spieler in unseren Reihen. Wir können uns wirklich auf Samstag freuen, auf das tolle Spiel."

{ "placeholderType": "MREC" }