Kovac schickt deutliche Botschaft an BVB-Stars

Aus Sicht von Niko Kovac führen Borussia Dortmund nur harte Arbeit und Geduld aus der momentanen Krise. „Wenn man in der Situation ist, in der wir uns befinden, Tabellenplatz elf, dann muss man in Spielen oftmals mehr investieren“, sagte der Trainer im Sky-Interview vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon am Dienstagabend (21.00 Uhr im LIVETICKER): „Das ist der springende Punkt, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Als ehemaliger Fußballer weiß ich das.“