Champions League LIVE: Sporting - BVB im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 11.02.2025 • 18:00 Uhr Sporting Lissabon empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Estádio José Alvalade. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend trifft Borussia Dortmund im Estádio José Alvalade auf Sporting Lissabon. Im Playoff-Hinspiel (ab 21 Uhr im LIVETICKER) will sich der BVB eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in gut einer Woche erarbeiten.

Und natürlich geht es für die krisengeplagte Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac auch um ein wichtiges Erfolgserlebnis. Während die Ziele in der Bundesliga immer mehr in die Ferne rücken, konnte man in der Champions League häufiger überzeugen.

Champions League: So sehen verfolgen Sie Sporting - BVB heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1

BVB-Gegner Sporting nach Amorim-Abgang mit Problemen

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams im Europapokal, wobei die bisherigen Duelle allesamt in der Gruppenphase der UEFA Champions League stattfanden.

Borussia Dortmund konnte die ersten drei Begegnungen für sich entscheiden, doch das letzte Duell im November 2021 endete mit einem 3:1-Sieg für Sporting Lissabon. Die Portugiesen, unter der Leitung von Trainer Rui Manuel Gomes Borges, hoffen, ihre Bilanz gegen deutsche Teams zu verbessern, gegen die sie historisch gesehen oft das Nachsehen hatten.

Sporting Lissabon geht mit einer längeren Sieglosserie in der UEFA Champions League in die heutige Partie. Seit dem Abgang von Rúben Amorim konnten sie in vier Spielen keinen Sieg einfahren.

Besonders auffällig ist die defensive Anfälligkeit, da Sporting mehr Zeit in Rückstand verbrachte als jede andere Mannschaft, die die Ligaphase überstand. Dennoch bleibt Hidemasa Morita ein Lichtblick im Mittelfeld.

Mit durchschnittlich 81,9 intensiven Pressingaktionen pro 90 Minuten führt er die Statistik in dieser Saison an und könnte eine Schlüsselrolle im Spiel gegen den BVB einnehmen.

Borussia Dortmunds offensive Stärke

Borussia Dortmund reist mit einer - gemessen an der insgesamt eher trüben Situation des Vereins - erstaunlichen Offensivbilanz nach Lissabon. Mit 22 erzielten Toren in der Gruppenphase liegt der BVB nur hinter dem FC Barcelona.

Besonders Serhou Guirassy hat sich als treffsicherer Stürmer erwiesen und könnte heute Abend den vereinsinternen Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison einstellen.

Ausblick auf das Duell

Während Borussia Dortmund mit einer besseren Siegquote gegen portugiesische Teams antritt, bleibt Sporting Lissabon motiviert, die K.o.-Phase zu überstehen und das Achtelfinale zu erreichen.

Beide Mannschaften haben ihre Stärken und Schwächen, die das heutige Spiel beeinflussen könnten. Die taktischen Entscheidungen von Rui Manuel Gomes Borges und Niko Kovac werden entscheidend sein, um die jeweiligen Mannschaften auf Erfolgskurs zu bringen.

Die Fans im Estádio José Alvalade dürfen sich auf ein intensives Duell freuen, bei dem jeder Fehler entscheidend sein könnte.

Wird Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SCP gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime verfolgt werden.

Champions League: Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1