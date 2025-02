FC Bayern: Gnabry wieder fit

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany in der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) weiter auf Alphonso Davies und Ersatztorwart Daniel Peretz, die sich beide nach ihren Verletzungen in der Reha befinden. Auch Joao Palhinha steht wegen einer Erkrankung weiter nicht zur Verfügung. Er fehlte bei der Einheit am Dienstag.