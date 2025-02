FC Bayern: Druck auf Musiala? "Mache ich mir selbst"

SID 18.02.2025 • 05:25 Uhr Jamal Musiala geht mit der Erwartungshaltung an ihn gelassen um. Kommentare in den Sozialen Medien meidet er.

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala nimmt den riesigen Druck, der auf ihm lastet, gelassen. „Ich bin schon immer sehr selbstkritisch. Ich gucke immer, was ich besser machen kann. Ich mache mir den Druck selbst“, sagte der 21-Jährige vor dem Playoff-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Celtic Glasgow.

Musiala hatte erst am Freitag seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030 verlängert. Er gilt neben Florian Wirtz von Bayer Leverkusen als größtes Versprechen im deutschen Fußball. Die Erwartungshaltung an den Zauberfuß ist entsprechend hoch. Doch Musiala will sich davon nicht beeinflussen lassen.

Sein Rezept: „Nicht so viel auf Social Media und keine Kommentare lesen. Das braucht man nicht“, sagte der Nationalspieler. Er arbeite ohnehin „hart, um mich zu verbessern. Den Push habe ich selbst. Da muss ich nicht lesen, was gesagt wird.“

Musiala spricht über Leverkusen-Spiel

Gegen Celtic ist ein Weiterkommen nach dem 2:1-Hinspielerfolg für die Bayern Pflicht. Allerdings wirkte beim Rekordmeister noch das glückliche 0:0 im Ligagipfel gegen Bayer Leverkusen leicht nach. So etwas habe der FC Bayern „noch nicht erlebt. Normalerweise haben wir viel Ballbesitz. Aber auch daraus können wir für die Spiele, die jetzt kommen, lernen“, betonte Musiala.

