Adeyemi in Topform: "Ein bisschen Selbstbewusstsein gekriegt"

Der 23-Jährige hat zuletzt überzeugt - und er will unbedingt nachlegen.

Karim Adeyemi brauchte den Anstupser eines österreichischen Journalisten, um sich an sein g roßes Spiel gegen den OSC Lille zu erinnern. Im September 2021 durfte er für Red Bull Salzburg beim 2:1 in der Champions-League-Gruppenphase zwei Elfmeter verwandeln. Das würde er sicher auch für den Abend (21.00 Uhr/ Prime Video ) im Trikot von Borussia Dortmund nehmen.

Der pfeilschnelle 23-Jährige ist der BVB-Spieler, dessen Leistungskurve nach dem Trainerwechsel von Nuri Sahin auf Niko Kovac am steilsten angestiegen ist. Adeyemi traf bei Sporting Lissabon (3:0) und in der Bundesliga beim FC St. Pauli (2:0) .

Das soll allerdings längst nicht alles gewesen sein. „Ich bin noch nicht in der Form, in der ich mich selbst haben will“, sagte er am Montag während der Pressekonferenz mit Kovac. „Ich kann noch viel mehr zeigen und noch gefährlicher sein. Aber Selbstbewusstsein habe ich schon ein bisschen gekriegt.“