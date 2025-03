Alonso-Kenner warnt Bayern: "Es kann ganz schnell ein 0:3 sein"

Der ehemalige Leverkusener Thomas Brdaric geht davon aus, dass diese Erfolgsserie auch im siebten Aufeinandertreffen am Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Bayern und Bayer ( 21 Uhr im LIVETICKER ) hält. Und der 50-Jährige sprach eine Warnung an die Münchner aus.

Ex-Leverkusener Brdaric warnt die Bayern

Brdaric von Alonsos Training beeindruckt

Mittlerweile arbeitet der achtmalige Nationalspieler als Trainer des albanischen Klubs KF Vllaznia. Um seine Karriere an der Seitenlinie voranzutreiben, hat Brdaric in jüngerer Vergangenheit unter anderem auch bei Alonso hospitiert.

Und er verriet ein Erfolgsgeheimnis: „Alonsos Meisterwerk ist, gute Trainer um sich herum zu haben.“ Dabei hob Brdaric vor allem die Arbeit der Athletiktrainer hervor. „Es zeichnete Bayer Leverkusen in der letzten Saison aus, dass sie hintenraus einige Spiele gewonnen haben. Diese Saison sind sie am Anfang ein bisschen eingebrochen, aber sie haben einfach eine brutale Flexibilität und Variabilität in ihrem Spiel.“

Brdaric schwärmt von „Unterschiedsspieler“ Wirtz

In Alonsos Arbeit spiegelt sich in seinen Augen auch die Erfahrung wider, die er als Spieler auf höchstem Niveau unter Top-Trainern wie Pep Guardiola, Carlo Ancelotti oder José Mourinho sammeln konnte. „Er hat bei seinen Stationen eine Spielidee entwickelt, die er jetzt bei Bayer Leverkusen mit absoluten Top-Spielern umsetzen kann“, erklärte Brdaric.

Einer dieser Spieler ist Florian Wirtz, der am Abend in der Allianz Arena einmal mehr besonders im Fokus steht. „Es ist eine Freude, so einem Spieler zuzuschauen“, machte auch Brdaric keinen Hehl aus seiner Bewunderung. „Er ist immer noch nicht dort angekommen, wo er in seiner Entwicklung hinkommen kann. Er hat immer noch Potenzial. Er beweist in jedem Spiel, dass er ein Unterschiedsspieler ist.“