Bayern gegen Bayer: Zahlenspiele

Erstmals treffen Bayern München und Bayer Leverkusen international aufeinander. Im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und am 11. März geht es auch um die aktuelle Vormachtstellung im deutschen Fußball. In der vergangenen Saison hatte die Werkself den Rekordmeister zumindest national vom Thron gestoßen. Der SID bietet vor dem brisanten Duell einige Zahlen: