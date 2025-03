Brandt zurück in der BVB-Startelf

Julian Brandt kehrt in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Offensivmann wird beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille in der Dreierreihe hinter Serhou Guirassy von Karim Adeyemi und Jamie Gittens flankiert. Beim FC St. Pauli (2:0) hatte Brandt zuletzt auf der Bank gesessen, zuvor fehlte er gegen Union Berlin (6:0) angeschlagen.

Hinten links ersetzt Daniel Svensson zudem am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) Ramy Bensebaini. Das Rückspiel in Lille wird am 12. März gespielt. Der Dortmunder Gegner im Viertelfinale wäre der FC Barcelona oder Benfica Lissabon.