Champions League: Bellingham mit wahnwitziger Aktion

Bellingham tanzte in der Nähe des Fünfmeterraums, als er eine Plastikflasche auf sich zukommen sah. Ans Ausweichen dachte er offenbar nicht. Stattdessen stieg er in die Höhe und versuchte, die Flasche per Kopfball-Move zu treffen. Das zeigen Fan-Aufnahmen in den Sozialen Medien.