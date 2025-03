Bayern gegen Bayer Außenseiter? Eberl widerspricht

Am Mittwochabend treffen die beiden Teams in der Champions League aufeinander.

Lahm sieht Duell „auf Augenhöhe“

Die Münchner konnten in den vergangenen sechs Spielen nicht gegen Leverkusen gewinnen, zuletzt hatten sich die Mannschaften in der Liga mit einem torlosen Remis getrennt. Bayern habe die Fußball-Bundesliga „über eine Dekade dominiert. Nun ist Leverkusen in diese Phalanx eingedrungen“, erklärte Eberl. Das Spiel in der Königsklasse habe daher „einen ganz speziellen Reiz“.