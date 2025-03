Gegen Bayern: Alonso setzt im Tor auf Hradecky

Mit Torhüter Lukas Hradecky und Patrik Schick im Angriff startet Bayer Leverkusen ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München. Trainer Xabi Alonso bringt in der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) seinen Kapitän im Tor für Matej Kovar, der im Hinspiel in der Vorwoche gepatzt hatte.

Anders als in den jüngsten drei Duellen mit den Münchnern beginnt Leverkusen mit einem echten Stürmer, die Werkself muss das 0:3 aus dem ersten Duell wettmachen. Bayer muss allerdings auf seinen am Sprunggelenk verletzten Ausnahmespieler Florian Wirtz verzichten. Alonso wechselt in dieser Saison regelmäßig auf der Torwartposition, in der Liga gegen Bremen (0:2) spielte zuletzt Hradecky.