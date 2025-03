Goretzka wieder da: "Jedem gezeigt, wie wichtig er ist"

Lothar Matthäus hat Leon Goretzka für dessen Durchhaltevermögen beim Rekordmeister Bayern München gelobt. „Er wurde öffentlich abgeschoben, aber er hat weitergekämpft und sich durchgebissen“, schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei skysport.de. Dies zeige „nicht nur, was er für ein Fußballer ist, sondern auch, was er für ein Mensch ist, welche Mentalität er mitbringt.“

Bayern können „stolz“ auf Goretzka sein

„Er hat jedem gezeigt, was für ein wichtiger Spieler er für Bayern sein kann. Nicht nur in dieser Saison, auch in der Zukunft“, sagte Matthäus vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen: „Ich habe die Kritik an Goretzka nie verstanden und war immer auf seiner Seite. Ich freue mich für ihn.“ Als Bayern-Fan könne man „stolz“ auf Goretzka sein.