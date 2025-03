Inters Bisseck über Bayern: "Müssen vor nichts Angst haben"

DFB-Neuling Yann Bisseck sieht für Inter gute Chancen im Duell in der in der Champions League gegen den FC Bayern.

DFB-Neuling Yann Bisseck blickt dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League mit Inter Mailand gegen Bayern München „sehr zuversichtlich“ entgegen.

„Wir sind eine starke Truppe“, sagte der 24-Jährige am Dienstag im Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.

„Bayern hat enorm starke Spieler, vorne wie hinten“, meinte Bisseck, „es wird nicht einfach. Aber wir sind gut in Form, gut geschult und müssen vor nichts Angst haben. Ich glaube, dass da auf jeden Fall was geht, wenn wir unsere Performance auf den Platz bringen.“

„Man hat geduldig zu sein“

Das will Bisseck auch in der DFB-Auswahl, für die der frühere U21-Kapitän mit Wurzeln in Kamerun erstmals nominiert wurde. „Wenn man das erste Mal dabei ist, hat man geduldig zu sein. Ich muss erstmal lernen“, sagte er jedoch. Zu diesem Zweck schaut sich der Innenverteidiger „einiges“ von Abwehrchef Antonio Rüdiger ab.