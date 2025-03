Champions League: Kompany wird deutlich - "Keine Zeit für Selbstlob"

Bayern drückt auf die Euphoriebremse

Auch Sportvorstand Max Eberl warnte trotz der glänzenden Ausgangsposition vor zu viel Euphorie. Man wolle jetzt „nicht überziehen und sagen: Jetzt haben wir alles wieder zurechtgerückt. Wir müssen das Rückspiel wieder genau so angehen wie das Hinspiel. Es war ein wichtiger Schritt, aber den zweiten müssen wir auch noch gehen. Es wird ein heißer Ritt, wir müssen alles in die Waagschale werfen“, forderte Eberl vor dem Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr) beim Double-Gewinner.