Nur Adeyemi reicht nicht: BVB droht das Aus

Der BVB will eine verkorkste Saison weiter ins Positive drehen. Doch gegen Lille stellt er ohne Not das Fußballspielen ein.

Der BVB will eine verkorkste Saison weiter ins Positive drehen. Doch gegen Lille stellt er ohne Not das Fußballspielen ein.

Nach der zarten Bundesliga-Trendwende schwächelt Borussia Dortmund plötzlich im Lieblingswettbewerb Champions League. Der BVB kam im Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille in zerfahrenen 90 Minuten nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, im Rückspiel in einer Woche droht somit das Aus.

An Karim Adeyemi hat es am Dienstag jedoch nicht gelegen. Der formstarke Rechtsaußen traf mit einem fulminanten Dropkick zur Führung (22.), unter den 81.365 Zuschauern verbreitete sich die Hoffnung auf den dritten Sieg in Serie. Doch nach der Pause zog sich der BVB ohne Not komplett zurück und lud Lille zum Angreifen ein. Hakon Arnar Haraldsson (68.) glich für die ansonsten harmlosen Franzosen aus. Der Niko-Kovac-Effekt verfestigt sich noch nicht.