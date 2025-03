Wunder bleibt aus: Abgeklärte Bayern im Viertelfinale

Der FC Bayern untermauert seine Vormachtstellung im deutschen Fußball - und zieht zum sechsten Mal in Folge ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Kein Wirtz, kein Wunder: Bayern München hat ein Comeback des aufmüpfigen Rivalen Bayer Leverkusen im Keim erstickt und darf weiter vom „Titel dahoam“ träumen. Die routinierten Münchner setzten durch das 2:0 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League das nächste Ausrufezeichen im Dauerduell mit den Rheinländern und zogen zum sechsten Mal in Folge ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Auf dem beschwerlichen Weg ins Endspiel treffen die Münchner im Viertelfinale nun auf den italienischen Meister Inter Mailand. Das souveräne Weiterkommen war dabei auch im Kampf um die Vormachtstellung im deutschen Fußball ein Ausrufezeichen - auch in der Liga hat der Rekordmeister derzeit klar die Nase vorn.

Durch den Ausfall von Wirtz, der sich bei der missglückten Generalprobe gegen Werder Bremen (0:2) am Sprunggelenk verletzt hatte, war ein Comeback für Bayer noch unwahrscheinlicher geworden - zumal die Bayern in ihrer Historie in keinem der bislang 27 Fälle einen Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel noch aus der Hand gegeben hatten.