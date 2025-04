"Müssen es besser machen": Real trauert, Arsenal feiert

Nach dem krachenden Aus in der Königsklasse stand den sonst so erfolgsverwöhnten Stars von Real Madrid die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir haben gegen ein überlegenes Arsenal verloren und das müssen wir akzeptieren“, sagte Torwart Thibaut Courtois bei Movistar im Anschluss an das 1:2 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die Gunners: „Wir müssen genau analysieren, was wir besser machen können.“