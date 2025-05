Inter feiert Sommer: "Ich könnte nicht glücklicher sein"

Als der Finaleinzug perfekt war, schossen Yann Sommer die Freudentränen in die Augen. Die Emotionen überwältigten den Torhüter von Inter Mailand umgehend. "Unglaublich! Ich bin 36 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste - und ich darf mit dieser Mannschaft ein Champions-League-Finale spielen", sagte der Schweizer, der in einem denkwürdigen Halbfinal-Duell mit dem FC Barcelona mit herausragenden Paraden herausgestochen war: "Ich könnte nicht glücklicher sein." Die kleine Trophäe für den Spieler des Spiels funkelte dabei gleich neben ihm.

Ausgerechnet in München, dort, wo bei seinem kurzen Intermezzo beim FC Bayern 2023 häufig Kritik auf ihn eingeprasselt war, greift Sommer am 31. Mai nach dem Champions-League-Sieg. Dass Inter nach dem Spektakel im San Siro zum siebten Mal im Endspiel steht, lag nicht zuletzt an etlichen Paraden des langjährigen Gladbachers in beiden Duellen.

Besonders in Erinnerung blieb am Dienstagabend Sommers Glanztat gegen Barcas Eric García beim Stand von 2:1 (57.). "Du rennst einfach durch und versucht, eine Hand an den Ball zu bekommen", sagte der Keeper bei Prime Video. Er habe das Glück gehabt, dass García statt ins leere Tor "in meine Richtung schießt". In einem solch mitreißen Halbfinale brauche man aber "das Quäntchen Glück".