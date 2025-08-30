Newsticker
Champions League: Ansetzungen raus! Dann steigen die Bayern-Kracher

CL: Bayern startet gegen Chelsea

Der FC Bayern München will nach dem Titel in der Champions League greifen - und muss sich doch erst acht Gegnern in der Ligaphase erwehren. Darunter befinden sich zwei große Namen - und ein Urlaubsziel.
SPORT1
Der Auftakt in die Champions League hat es für den FC Bayern in sich. Der BVB muss zunächst auswärts ran, Eintracht Frankfurt hat Leroy Sané zu Gast.

Der FC Bayern startet am 17. September mit einem Heimspiel gegen den FC Chelsea in die neue Saison der Champions League. Das gab die UEFA am Samstag bekannt.

Zum Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain kommt es am 4. Spieltag der Gruppenphase am 4. November.

Der BVB startet bereits einen Tag früher als die Münchner in die anstehenden Spielzeit in der Königsklasse. Am 16. September müssen die Schwarzgelben zu Juventus Turin reisen.

Champions League: Frankfurt gegen Leroy Sané

Der Startschuss für Eintracht Frankfurt fällt am Donnerstag, den 18. September vor heimischer Kulisse gegen Galatasaray um Leroy Sané.

Bayer Leverkusen ist am gleichen Tag beim FC Kopenhagen gefordert.

